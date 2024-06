Per il campione Cristiano Ronaldo è stato un colpo difficile da mangiare giù. CR7 ha perso alle ultime battute della finale della King’s Cup, ai rigori. Si tratta di un boccone amaro che ha lasciato il calciatore a secco di titoli in questa nuova avventura araba. Cristiano Ronaldo non ha potuto fare altro se non sedersi sulla panchina e lasciarsi andare ad un pianto inconsolabile che ha fatto il giro del mondo.

Cristiano Ronaldo piange ai rigori della finale di King’s Cup

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo è stato sconfitto in una partita dove non ci sono state esclusioni di colpi: sono stati ben tre i cartellini rossi tra cui quello inflitto a David Ospina. All’88esimo è arrivato il provvidenziale pareggio che è stato firmato da Ayman Yahya, ma ai rigori l’Al Nassr ha dovuto gettare la spugna perdendo per 5-4. L’Al Hilal rimane una la squadra da battere. Sono stati ben i tre i titoli conquistati quest’anno se si includono anche la Saudi Pro League e la Supercoppa.

La carriera di Cristiano Ronaldo

CR7 ha in essere un contratto fino al 2025 e si concluderà dunque con la fine della prossima stagione. Tra le squadre nelle quali il campione ha militato sono presenti oltre che Juventus e Real Madrid anche Sporting Lisbona e Manchester United. Cristiano Ronaldo dovrebbe continuare a giocare fino al raggiungimento dei 40 anni. All’Al Nassr aveva trovato l’ex tecnico di Roma e Napoli, Rudi Garcia. Il team arabo è allenato ora da Luis Castro.