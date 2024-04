Guai per Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Il campione portghese, di cui continuamente si stava parlando nelle ultime settimane per i suoi gol a ripetizione a quasi 40 anni, questa volta l’ha combinata grossa. CR7 ha perso la testa nel match di coppa contro l’Al-Hilal ed è stato espulso.

Cristiano Ronaldo aggredisce avversario e arbitro: l’espulsione

Era quasi il 90esimo minuto della partita valida per le semifinali della Supercoppa di Arabia e in campo fguravano le due più importanti compagini del camionato saudita: Al-Nassr e Al-Hilal. La squadra di Cristiano Ronaldo era sotto per 2 a 0 quando il portoghese si trova ad avere uno scontro di gioco vicino alla linea laterale con un suo avversario. CR7 è nervoso e colpisce col gomito alto il giocatore dell’Al-Hilal, il quale si butta a terra. In un attimo scoppia il caos e i due calciatori vengono accerchiati dai rispettivi compagni, ma soprattutto dall’arbitro che espelle Ronaldo.

Cristiano Ronaldo aggredisce avversario e arbitro: il gesto ai tifosi

Il portoghese, alla vista del cartellino rosso, va su tutte le furie e con l’arbitro girato di spalle alza un pugno al cielo quasi a voler colpire il direttore di gara. Dopo un attimo, però, l’ex Juve si ravvede ed evita di combiarla ancora più grossa. A CR7 non resta che abbandonare il terreno di gioco, ancora osannato dai suoi tifosi, ma costretto a lasciare la squadra di dieci uomini a poco dalla fine. Mentre si avvia verso lo spogliatoio, un altro gesto provocatorio di Ronaldo è stato ripreso dalle telecamere: CR7 indica l’arbitro e fa segno a tutto lo stadio di fischiare.