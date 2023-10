Cristiano Ronaldo è finito ancora una volta al centro delle polemiche. Il calciatore rischia 100 frustate in Iran. Cosa ha combinato?

Cristiano Ronaldo è finito al centro delle polemiche. Secondo quando riportato da TgLa7, il calciatore rischierebbe 100 frustate in Iran. Cosa ha fatto? Ha abbracciato e baciato affettuosamente una donna disabile. La vicenda è accaduta durante la trasferta del suo Al-Nassr a Teheran, dove il 19 settembre aveva affrontato il Persepolis nella sfida della Champions asiatica. In questa occasione aveva incontrato la famosa artista Fatemeh Hammami Nasrabadi, 34enne che ha l’85% del corpo paralizzato ma riesce a dipingere con i piedi. L’artista ha realizzato un ritratto del campione, che le aveva regalato una sua maglietta.

Fatemeh aveva condiviso un post per i suoi 182.000 follower, mostrando una foto del dipinto. “Ronaldo è in Iran! Dio, ti chiedo per favore di realizzare il mio desiderio. Vedere Ronaldo e mostrargli il mio quadro. Per favore, Dio, fai in modo che che possa farlo accadere. Ho solo te” ha scritto nel post. L’attaccante aveva voluto salutarla in modo caloroso. Un bel gesto che potrebbe, però, costargli caro.

Cristiano Ronaldo rischia 100 frustate: cosa dice il codice penale

Secondo le norme penali dell’Iran, il comportamento espansivo di Cristiano Ronaldo può essere considerato come “adulterio commesso con una donna non sposata“. La pena per questo gesto è di 100 frustate. La punizione sarebbe applicata se il calciatore si trovasse di nuovo in Iran.