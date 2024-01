Cristiano Ronaldo fa regali extra lusso: un Rolex e una Porsche

In occasione del 69esimo compleanno di mamma Dolores, Cristiano Ronaldo ha sorpreso due dei presenti con regali da sogno: un Rolex e una Porsche Cayenne. Ovviamente, i doni sono stati consegnati nel corso di una mega festa a Madeira.

La signora Dolores, mamma di Cristiano Ronaldo, ha compiuto 69 anni. Per il suo compleanno, il calciatore le ha fatto un regalo extra lusso. A Madeira, nel corso di un party esclusivo, Cr7 le ha fatto consegnare una Porsche Cayenne con tanto di fiocco rosso.

Mentre mamma Dolores ha ricevuto una bellissima Porsche Cayenne, un altro ospite della festa si è visto recapitare un Rolex. Stiamo parlando del cantante portoghese Luan Santana, amico d’infanzia di Cristiano Ronaldo.

Regali extra lusso, ma i soldi non sono mai stati un problema per Cristiano Ronaldo, almeno non dopo essere diventato un fenomeno del calcio. Mentre mamma Dolores, pur essendo abituata ai doni costosi del figlio, si è leggermente commossa, il cantante portoghese è apparso sorpreso, tanto che ha esclamato: “E’ il mio primo Rolex“.

Cristiano Ronaldo gifts a Rolex to Brazilian singer Luan Santana to thank him for coming to his mother’s birthday. ⌚️❤️ pic.twitter.com/6Nzcm9rtnc

— CentreGoals. (@centregoals) January 1, 2024