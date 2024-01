A poche ore dall’addio di Mourinho, l’AS Roma ha nominato il suo ex centrocampista Daniele De Rossi come nuovo manager fino alla fine della stagione.

Roma, il nuovo allenatore sarà De Rossi

I rapporti tra l’allenatore portoghese e il club si sono interrotti ufficialmente all’inizio della giornata di oggi. I giallorossi attualmente si trovano al nono posto in campionato, a 22punti dalla capolista Inter. A pesare è stata anche la sconfitta di domenica per 3-1 contro il Milan. In campo la squadra ha faticato a superare la perdita per infortunio di giocatori chiave, come l’attaccante Paulo Dybala. “L’AS Roma è lieta di confermare che Daniele De Rossi è stato nominato capo allenatore fino al 30 giugno 2024“, ha dichiarato il club di Serie A in un comunicato.

La notizia

“Dopo 18 anni di carriera con l’AS Roma, De Rossi tornerà a casa come allenatore, e la sua prima partita sarà la prossima sfida di Serie A contro il Verona, sabato sera allo Stadio Olimpico” ha annunciato la squadra, che nelle ultime cinque partite di campionato ha ottenuto solo quattro punti. A pesare sul bilancio morale anche la recente eliminazione dalla Coppa Italia, a seguito della sconfitta per 1-0 nel derby con la Lazio.

L’addio di Mourinho

José Mourinho, che ha allenato una serie di top club europei tra cui Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid e Manchester United, è stato nominato allenatore della Roma nel 2021. Recentemente si era paragonato a Harry Potter, affermando che la sua posizione nel club stava incrementando le aspettative di successo dei tifosi. Ha anche risposto alle critiche, definendosi il perfetto esempio di professionalità, nonostante gli ultimi risultati. “Vorremmo ringraziare Josè a nome di tutti noi dell’AS Roma per la sua passione e i suoi sforzi dal suo arrivo al club” hanno dichiarato i proprietari Dan e Ryan Friedkin. Sotto il manager portoghese, la Roma ha vinto la terza Europa Conference League nel 2022, mentre nel 2023 ha raggiunto la finale di Europa League, dove è stata tuttavia sconfitta dal Siviglia ai calci di rigore.