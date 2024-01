Josè Mourinho non sarà più l'allenatore della Roma, cruciale per il tecnico portoghese l'ultima sconfitta a San Siro contro il Milan

José Mourinho ha lasciato il suo incarico di allenatore della Roma dopo l’ultima sconfitta contro il Milan.

Josè Mourinho e la Roma, la separazione è immediata

La società giallorossa ha annunciato la separazione immediata, ringraziando Mourinho e i suoi collaboratori per la passione e l’impegno. Mourinho era stato introdotto come il sessantesimo allenatore della storia della Roma nel maggio 2021, guidando la squadra alla vittoria della Conference League nel maggio 2022 e alla finale di Europa League la stagione precedente. I proprietari Dan e Ryan Friedkin hanno sottolineato la necessità di un cambiamento immediato nell’interesse del club.

Josè Mourinho e la Roma: non sarà più l’allenatore

Il futuro della squadra è ora oggetto di speculazioni, con l’annuncio imminente del nuovo responsabile tecnico. I tifosi sperano in una possibile nomina di Daniele De Rossi, ma anche soluzioni interne come Bruno Conti o Alberto De Rossi vengono prese in considerazione. L’attesa è caratterizzata dall’incertezza, e i Friedkin promettono ulteriori aggiornamenti sulla nuova guida tecnica. Mourinho, giunto nell’estate del 2021, lascia la Roma prima della conclusione del suo mandato triennale, con un mix di successi e delusioni, inclusa la vittoria in una competizione europea e una sconfitta in finale, accompagnata da un rendimento deludente in campionato.