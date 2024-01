14enne ucciso a Roma: il colpevole si costituisce

È di pochi giorni fa la notizia della morte di un 14enne ucciso a Roma a causa di alcuni colpi di arma da fuoco. Il caso sembra però vicino alla sua risoluzione, perché l’assassino che ha premuto il grilletto, un 24enne, si è recentemente costituito dai Carabinieri.

14enne ucciso a Roma: cosa sappiamo sul colpevole

Stando alle prime indiscrezioni, colui che ha tolto la vita al 14enne ucciso a Roma si è costituito recandosi alla caserma dei Carabinieri nella tarda serata di domenica. Il 24enne non era però da solo ed era accompagnato da due avvocati. Al momento il ragazzo, che conta alcuni precedenti penali, è in stato di fermo.

Ha ammesso di essere stato lui a premere il grilletto contro i familiari della vittima che stavano aspettando nel parcheggio della metro C di Pantano. Il gruppo si era recato al capolinea in attesa di un incontro con colui che, solo tre ore prima, aveva aggredito fisicamente il patrigno del 14enne ucciso a Roma. Tale rissa, a cui avrebbe partecipato il 24enne insieme ad altre due persone, sarebbe nata in un bar a causa di una discussione su cui non sono ancora chiari i motivi.

14enne ucciso a Roma: altro ragazzo ricercato

La storia del 14enne ucciso a Roma non è però ancora conclusa. Al momento le forze dell’ordine sono alla ricerca di un altro ragazzo, che era nella macchina quando il 24enne ha sparato. Individuo che a quanto pare era presente anche durante la discussione avvenuta al bar con il patrigno della vittima. Al momento non è dato sapere se il colpevole dell’omicidio ha già fornito delle informazioni utili per scoprire il nascondiglio del complice.

Al momento il 24enne che ha tolto la vita al 14enne è stato condotto nel carcere di Velletri, dove resterà a disposizione dei magistrati.