Problemi produttivi, l'avvertimento di Aifa: "Non iniziare la terapia"

L’Aifa avverte: ci sono dei problemi produttivi per un farmaco essenziale.

Non iniziare la terapia per chi ha in somministrazione questi medicinali.

L’Agenzia Nazionale del Farmaco ha dato l’avviso di non iniziare la terapia con questo farmaco e modificarla sentendo il medico se già la si segue. Perché ci sono degli eventi avversi nel sito produttivo.

Stando a quanto riportato, si tratterebbe di “problemi produttivi occorsi negli ultimi mesi hanno determinato, temporaneamente, una situazione critica nella fornitura globale“.

Qual è il farmaco coinvolto in questi problemi produttivi

Ad essere dentro questi problemi produttivi segnalati dall’AIFA sono due tipologie di un farmaco contro il diabete, l’Insuman rapid (insulina umana) 100 UI/ml soluzione iniettabile: quello nella formulazione in cartuccia (carente dal 23 gennaio), e quello in penna (dal 31 gennaio).

Anche SANOFI, in accordo con l’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) e l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), segnala che “sarà necessaria la sostituzione con formulazioni alternative” perché “l’interruzione del trattamento è potenzialmente pericolosa per la vita“.

In assenza del farmaco aumenterebbe infatti il rischio di iperglicemia e potenzialmente di chetoacidosi diabetica, una pericolosissima malattia.

Perché questi problemi produttivi

Sempre secondo le foti ufficiali, le cause di questi problemi produttivi sarebbero da ricercare in “diversi eventi occorsi in un sito produttivo negli ultimi mesi“.

Tra gli eventi, ci sono il ritardo nella fornitura dei componenti della penna usa e getta, e diversi problemi tecnici nelle linee di riempimento, di assemblaggio e di confezionamento.