Profilo Cinguetterai, caos dopo la conferenza di Canzonissima: cosa è successo

Negli ambienti televisivi e sui social network è esploso un caso che in poche ore ha coinvolto il profilo Cinguetterai, noto per seguire con passione i programmi della Rai. Una ragazza identificata come Rebecca si è presentata alla conferenza stampa di Canzonissima e sui social sono iniziate le polemiche: da un lato critiche circa la legittimità dell’accredito, dall’altro la difesa dell’appartenenza a una community di fan. Questo episodio ha acceso un dibattito sulla linea che separa il tifo televisivo dall’attività giornalistica e su quali regole debbano valere per chi rappresenta una pagina con migliaia di follower.

La vicenda ha assunto rilievo pubblico soprattutto dopo un tweet del giornalista Giuseppe Candela, che ha pubblicato la foto di Rebecca e ha indicato nomi ritenuti responsabili della pagina. A stretto giro sono arrivate le risposte della diretta interessata e la precisazione ufficiale dell’azienda: la Rai ha preso le distanze dal profilo, spiegando che l’accredito non è stato emesso dall’ufficio stampa centrale ma dall’ufficio stampa della trasmissione. Lo scontro si è poi allargato coinvolgendo commentatori televisivi come Davide Maggio e la stessa pagina Cinguetterai, che ha cercato di tutelare la collaboratrice coinvolta.

La sequenza degli eventi alla conferenza

Durante la mattinata il clima in sala è stato quello di una consueta presentazione stampa, ma la presenza di un volto associato a una pagina social ha mutato rapidamente l’attenzione. Secondo le ricostruzioni, Rebecca è entrata con un accredito valido rilasciato dall’ufficio stampa del programma e ha rappresentato la pagina per alcune attività di copertura. L’episodio è passato alla cronaca quando il tweet di Candela del 19/03/2026 ha reso pubblici nome e immagine, generando immediatamente una serie di reazioni contrapposte sui social. Per molti utenti la questione solleva domande su trasparenza e responsabilità di chi partecipa a eventi pubblici in qualità di influencer o blogger.

La reazione dei giornalisti e i commenti sui social

Il post pubblicato da Giuseppe Candela ha innescato critiche e commenti duri nei confronti della pagina Cinguetterai. Alcuni colleghi hanno sottolineato come la linea editoriale della pagina sia spesso pungente nei confronti di volti e testate della concorrenza, mentre altri hanno ribadito che l’essere fan non equivale a un’attività illecita. Davide Maggio ha osservato che il problema non è soltanto la presenza in sé, ma chi conferisce credibilità e visibilità a certi profili, aggiungendo che ora con un nome e un volto la possibilità di intraprendere azioni legali diventa più concreta.

Le precisazioni di Rebecca e la difesa della pagina

Rebecca ha risposto pubblicamente alle accuse negando di essere la titolare della pagina: ha ammesso di collaborare in presenza per alcuni eventi e di aver coperto la conferenza su incarico per creare contenuti, ma ha ribadito di non occuparsi direttamente della gestione editoriale del profilo Cinguetterai. Nel suo lungo sfogo ha difeso il valore del mondo dei blogger, spiegando che non era un’impostura né un’aggressione alla privacy partecipare con un accredito legittimo. La dichiarazione ha voluto anche stigmatizzare gli attacchi personali ricevuti, affermando che essere fan di conduttori come Milly Carlucci o Stefano De Martino non è un reato.

La risposta ufficiale della pagina

Il profilo Cinguetterai ha pubblicato un messaggio di ringraziamento agli artisti e agli uffici stampa che li hanno accolti, esprimendo solidarietà verso Rebecca per gli attacchi subiti. La pagina ha sostenuto che non intende tollerare diffamazioni, pur respingendo l’idea di essere legata istituzionalmente alla Rai. Questo manifesto di posizione ha cercato di ricondurre la discussione su un piano di rispetto reciproco, sottolineando come la partecipazione civile e la creazione di contenuti per i fan siano attività legittime nel panorama digitale contemporaneo.

Implicazioni e possibili sviluppi

La vicenda solleva riflessioni su più livelli: dal ruolo dei fan account nella comunicazione mediatica alla responsabilità di chi diffonde immagini e dati personali. Sotto il profilo legale, la pubblicazione della foto e del nome ha già suscitato minacce di azioni: Rebecca ha annunciato che valuterà provvedimenti contro chi ha diffuso informazioni errate o non autorizzate. Sul piano etico, la comunità online è divisa tra chi invoca trasparenza e chi difende la libertà di espressione dei blogger. In ogni caso, la presa di posizione della Rai ha chiarito i contorni istituzionali, mentre il dibattito pubblico continua tra attacchi mediatici e richieste di tutela per i singoli coinvolti.

Cosa resta aperto

Resta da vedere se la controversia porterà a forme di regolamentazione più stringenti sugli accrediti o se si risolverà con scuse e precisazioni. La vicenda mette in luce quanto sia fluido il confine tra informazione professionale e partecipazione dei fan nella comunicazione televisiva moderna: tra ufficio stampa, pagine social e singoli collaboratori si dipanano responsabilità e aspettative che spesso non sono ancora codificate. Per ora, la discussione resta viva e il confronto tra le parti potrebbe proseguire anche attraverso vie legali o chiarimenti pubblici.