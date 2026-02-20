Proposte russe da 14 trilioni di dollari: cosa prevede il pacchetto per la cooperazione con gli Usa

Kirill Dmitriev afferma che la Russia ha individuato progetti con gli Stati Uniti per oltre 14 trilioni di dollari, ma la cooperazione è vincolata a un accordo di pace e alla fine delle restrizioni economiche

Kirill Dmitriev, rappresentante economico del Cremlino, ha annunciato che la Russia ha predisposto un elenco di possibili iniziative con gli Stati Uniti il cui valore complessivo supera i 14 trilioni di dollari. Secondo Dmitriev, l’offerta è subordinata a due condizioni: la stipula di un accordo di pace tra Russia e Ucraina e la rimozione delle sanzioni occidentali che, a suo dire, hanno isolato l’economia russa.

La dichiarazione, diffusa tramite i canali ufficiali russi, non è stata al momento confermata da fonti internazionali indipendenti.

Le cifre e le reazioni pubbliche

La cifra indicata da Dmitriev è superiore di due trilioni rispetto alla stima fornita in precedenza dal presidente Volodymyr Zelensky, che aveva parlato di un pacchetto valutato in 12 trilioni di dollari. Dmitriev ha contestato quella valutazione, definendola errata. La nota diffusa tramite i canali ufficiali russi non è stata al momento confermata da fonti internazionali indipendenti.

Il White House non ha rilasciato commenti formali sul contenuto delle proposte elencate da Dmitriev. Nel frattempo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che Mosca sta offrendo cooperazione agli Stati Uniti e ha osservato che alcune imprese americane sarebbero interessate a ristabilire relazioni commerciali con la Russia.

Controversie e precisazioni

Le cifre e le reazioni pubbliche restano oggetto di contestazione tra le parti. Esperti indipendenti e analisti finanziari richiederanno verifiche sulle valutazioni dell’elenco proposto. La mancanza di conferme esterne aumenta l’incertezza sull’effettiva portata economica delle iniziative.

Report giornalistici indicano la circolazione di documenti interni tra alti funzionari russi che valutano, tra le opzioni, il ripristino dell’accesso di Mosca ai sistemi di regolamento in dollari. Le ricostruzioni si accompagnano alle dichiarazioni pubbliche e non sono state al momento confermate da fonti indipendenti. Dmitriev ha inoltre sostenuto che la rimozione delle sanzioni potrebbe risultare vantaggiosa anche per gli Stati Uniti, citando una stima secondo cui le società americane avrebbero perso oltre 300 miliardi di dollari a seguito del loro ritiro dal mercato russo. La mancanza di verifiche esterne mantiene elevata l’incertezza sulla portata economica e politica delle ipotesi emerse, che richiederanno chiarimenti ufficiali o valutazioni tecniche sui canali di pagamento internazionali.

Progetti ipotizzati e analisi esterne

Il documento interno esamina una lista di possibili investimenti in settori strategici, tra cui l’estrazione di terre rare, lo sfruttamento di giacimenti petroliferi e gasiferi nell’ Artico e l’ipotesi di un collegamento infrastrutturale tra Alaska e Russia. Le proposte sono presentate come scenari di lungo termine con impatti economici e logistici rilevanti per Mosca. Diverse testate internazionali hanno giudicato le stime dei ricavi eccessive, osservando che i proventi attesi supererebbero il valore annuale del prodotto interno lordo russo, stimato intorno ai due trilioni di dollari negli ultimi anni. Tale discrepanza ha alimentato scetticismo sulla realisticità delle previsioni e sulla loro fattibilità tecnica ed economica.

Valutazioni sul realismo economico

Gli analisti esterni sottolineano che le cifre diffuse nel documento non tengono conto dei costi operativi, logistici e delle sanzioni internazionali che gravano sulle transazioni estere. Le stime di entrata appaiono basate su assunti ottimistici relativi a prezzi delle materie prime e capacità di accesso ai mercati internazionali.

Al contempo, esperti finanziari evidenziano la necessità di valutazioni indipendenti sui canali di pagamento e sulle infrastrutture necessarie per realizzare progetti in regioni remote. Alessandro Bianchi, ex Google Product Manager e fondatore con esperienza diretta nel lancio di prodotti, osserva che «i dati di crescita raccontano una storia diversa: i ritorni teorici non compensano automaticamente i rischi logistici e politici». Chiunque abbia pianificato investimenti su vasta scala sa che la sostenibilità economica richiede verifiche tecniche approfondite.

Per ora, le ipotesi restano principalmente analitiche. Sono attesi chiarimenti ufficiali e valutazioni tecniche dettagliate dalle autorità competenti per capire se e come tradurre quelle proposte in progetti attuabili.

Dalla valutazione emerge che stimare ricavi su orizzonti pluriennali richiede ipotesi robuste su prezzi delle materie prime, capacità di investimento e stabilità geopolitica. Gli esperti avvertono che, in assenza di una soluzione politica duratura e della revoca delle misure punitive, la maggior parte delle ipotesi di investimento rimarrebbe teorica. Inoltre, il ritorno delle aziende straniere dipenderebbe da garanzie legali e finanziarie che appaiono difficili da ottenere in un contesto di tensione internazionale. La valutazione sollecita chiarimenti ufficiali e approfondimenti tecnici per verificare la fattibilità dei progetti citati nelle fasi precedenti.

Implicazioni politiche e prossimi scenari

Sul piano politico, la persistenza delle sanzioni limita le opzioni delle controparti private e pubbliche. Le istituzioni nazionali ed estere richiederanno prove concrete di stabilità normativa prima di reimmettere capitali. Sul fronte economico, l’assenza di certezze sui ritorni attesi potrebbe aumentare il burn rate dei progetti che anticipano spese elevate senza ricavi immediati. Infine, le dinamiche geopolitiche continueranno a condizionare i tempi di attuazione: monitorare l’evoluzione delle trattative diplomatiche risulta decisivo per definire il perimetro operativo degli investimenti.

Sulla scia delle valutazioni precedenti, il quadro delineato da Mosca resta strettamente legato alla dinamica diplomatica. Peskov ha ribadito che qualsiasi cooperazione sostanziale sarà vincolata a un accordo di pace con l’Ucraina. Alcune pubblicazioni internazionali suggeriscono che la comunicazione di cifre elevate abbia anche un carattere politico. Tale mossa sarebbe mirata a creare pressione o a proporre un’agenda ambiziosa in vista di interlocuzioni con l’Amministrazione statunitense.

Fonti russe hanno successivamente smentito alcune reinterpretazioni dei numeri. Le agenzie nazionali hanno riportato dichiarazioni in cui Dmitriev nega di aver proposto esattamente un pacchetto da 12 trilioni «in cambio» della revoca delle sanzioni. La disputa sui termini e sulle cifre lascia aperti interrogativi su quali progetti possano effettivamente tradursi in investimenti reali e quali rimarrebbero annunci in attesa di un mutamento del quadro geopolitico.

La proposta evocata dall’inviato del Cremlino delinea scenari economici di vasta portata, la cui realizzazione dipende però da fattori politici e giuridici complessi. Fino a quando non saranno fornite specifiche operative e garanzie concrete, la cifra di 14 trilioni di dollari rimane un elemento di discussione nelle cancellerie e tra gli analisti economici internazionali.