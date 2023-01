Home > Askanews > Proteste a Memphis dopo la pubblicazione del video del pestaggio Proteste a Memphis dopo la pubblicazione del video del pestaggio

Roma, 28 gen. (askanews) – “No justice, no peace”, “Niente giustizia, niente pace” gridano i manifestanti che si sono radunati sull’autostrada I-55 a Memphis, nel sud degli Stati Uniti, bloccando il traffico – come si vede in queste immagini AfpTv – per reclamare giustizia e chiedere lo stop alla violenza della polizia dopo la pubblicazione da parte delle autorità del video in cui si vede il 29enne afroamericano Tyre Nichols massacrato di botte da 5 agenti, anche loro afroamericani. Tyre, fermato il 7 gennaio per guida pericolosa, è poi morto qualche giorno dopo in ospedale.

