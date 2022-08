Pulizie di settembre: come pulire velocemente casa al rientro

Al rientro dalle vacanze estive, è tempo di dedicarsi alle pulizie delle varie stanze della casa: vetri, bagno, cucina con il miglior robot pulitore.

Il mese di settembre sta per cominciare e questo significa riprendere il solito tran tran del lavoro e della scuola. Al ritorno dalle vacanze, incombono le pulizie per una casa luminosa e splendente in vista dei mesi autunnali. Cerchiamo di capire come organizzarle e in che modo pulire la casa rapidamente e senza troppa fatica.

Pulizie di settembre

Con le vacanze ormai finite, è tempo di fare ritorno a casa. Il rientro alla base significa dedicarsi alle pulizie di settembre in modo da preparare la casa ai giorni e mesi prossimi. Insieme alla nostalgia e ai bei ricordi, portiamo a casa anche i bagagli da disfare e da mettere a posto. Sono diversi i cambiamenti in questo periodo.

In questa fase in cui si è stati via per le vacanze, bisogna sicuramente riassettare e pulire la casa che deve tornare splendida. Vivere in un ambiente pulito e sereno permette di tornare anche con una certa normalità alla routine di tutti i giorni. La casa è il focolare e, quindi, una riassettata all’ambiente è necessaria.

L’autunno e la primavera sono i periodi maggiormente impegnativi per quanto riguarda le pulizie che si intensificano. Bisogna preparare la casa al cambio di stagione. Si svolgono nel mese di settembre poco prima che cominci la stagione fredda e hanno bisogno di una certa cura e attenzione, compreso la scelta dei prodotti adatti.

Si può approfittare delle belle giornate di sole per spalancare le finestre e le porte e arieggiare un po’ la casa, considerando che, per un po’ di tempo, si è stati assenti. Si possono usare anche rimedi naturali ed ecologici o fare affidamento sui classici consigli della nonna che fanno splendere ogni angolo.

Pulizie di settembre: consigli utili

Prima di procedere alle pulizie di settembre, è importante organizzarsi, magari stilando una lista delle cose da fare e scegliere il giorno in cui attivarsi per portarle a termine. Bisogna arieggiare aprendo le finestre e le porte facendo entrare un po’ di corrente d’aria. I balconi e gli spazi aperti vanno puliti e lavati per eliminare le tracce di sporco.

Il bagno e la cucina sono le prime stanze da igienizzare e che necessitano di una pulizia approfondita. Sono luoghi particolarmente sensibili e delicati per cui è bene eliminare qualsiasi traccia di sporco e polvere che tende a insinuarsi nei luoghi e angoli più nascosti e meno visibili della casa.

Bisogna poi disfare il letto sostituendo le lenzuola con altre più pulite e fresche. I vetri sono un’altra delle incombenze da portare a termine, anche perché dopo tanto tempo sono sicuramente sporchi e opachi. Un pezzo di giornale o della carta insieme a prodotti specifici li faranno splendere. Si può anche approfittare del tempo a disposizione per fare una cernita di ciò che si vuole buttare o tenere.

Per quanto riguarda la cucina, bisogna partire dal frigorifero e dal forno, compreso il freezer. L’acqua e il bicarbonato aiutano a rimuovere sia lo sporco, ma anche i cattivi odori. Un po’ di aceto da applicare sul panno umido aiuterà a eliminare il calcare e a illuminare gli specchi e le mattonelle della doccia.

