Un pullman si è schiantato contro la recinzione di un'abitazione per evitare un impatto frontale con un'auto in sorpasso proveniente dalla direzione opposta

Nella giornata di oggi, martedì 19 novembre, un pullman con circa 30 passeggeri a bordo è stato protagonista di un incidente sulla Statale Soncinese, nei pressi di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo.

Pullman si schianta contro una recinzione per evitare un’auto

Secondo le prime ricostruzioni il mezzo è finito contro la recinzione di un’abitazione, rimanendo incastrato. Sembra che l’autista abbia sterzato bruscamente per evitare un’auto che stava effettuando un sorpasso azzardato nella direzione opposta. L’autobus, che percorreva la tratta Martinengo-Romano di Lombardia, si è scontrato contro la cancellata dopo la manovra di emergenza. L’autista è riuscito a evitare un impatto diretto con la macchina in sorpasso, limitando così le conseguenze per i passeggeri.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Romano di Lombardia, affiancati dall’autogru della centrale di Bergamo, per liberare il pullman e mettere in sicurezza le persone coinvolte. Presenti anche i soccorritori della Croce Rossa di Martinengo. Il personale sanitario ha raggiunto il luogo dell’incidente con due automediche, tre ambulanze e l’elisoccorso.

Nessun ferito grave

Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi. Tra i passeggeri, un bambino di 4 anni è stato trasferito in ospedale in codice verde per un lieve trauma facciale. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area si sono protratte per diverse ore, causando disagi al traffico con lunghe code in entrambe le direzioni. I carabinieri e i tecnici dell’Ats sono intervenuti per gestire la viabilità e avviare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.