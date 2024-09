Qual è la somma che Tom Cruise ha ricevuto per le sue acrobazie nell'evento di conclusione di Parigi 2024?

Tom Cruise ha impressionato tutti con una spettacolare comparsa "dal cielo" alla finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, un'azione in puro stile hollywoodiano. L'attore ha raccolto l'insegna olimpica e si è ritirato per le strade di Parigi, salutando dalla Torre Eiffel. Questa è stata una parte significativa del passaggio alla prossima edizione dei Giochi Olimpici a Los Angeles nel 2024. Casey Wasserman, capo dei Giochi di Los Angeles, ha rivelato che Cruise ha insistito sul fare la prodezza da solo, senza alcun compenso per la sua performance.

Tom Cruise ha sorpreso tutti apparso letteralmente “dal cielo” alla fine dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’artista si è tuffato dalla cima dello Stade de France, è precipitato sul campo, ha raccolto l’insegna olimpica e si è ritirato a piedi lungo le vie di Parigi, salendo alla fine su un velivolo vicino all’iconica Torre Eiffel. Un’altra prodezza all’occorrenza in tipico stile hollywoodiano, da inserire in una collezione già abbastanza notevole, che in questa circostanza ha caratterizzato il cambio di conduzione alla successiva edizione dei Giochi Olimpici a Los Angeles 2024. Ma sarà ancora più sorprendente sapere quanto l’attore ha guadagnato per la sua partecipazione all’evento finale: niente affatto. Tom Cruise, 62 anni, ha offerto gratuitamente la sua performance ed è stato lodato per la sua interpretazione dal capo dei Giochi di Los Angeles, Casey Wasserman, che ha rivelato a Hollywood Report che l’intento originale contemplava l’utilizzo di un sostituto. Ma come si sa, l’artista ha insistito nel compiere la prodezza in persona.