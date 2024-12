Il sorteggio dei gironi di qualificazione per i Mondiali di calcio 2026 è in programma quest’oggi venerdì 13 dicembre alle ore 12:00 e aprirà la strada all’evento previsto tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Qualificazioni Mondiali 2026: le possibili avversarie dell’Italia nei gironi

Questa edizione sarà la prima a includere 48 squadre, aumentando a 16 le rappresentative europee partecipanti rispetto alle precedenti 13.

Grazie ai risultati positivi ottenuti in Nations League, l’Italia è inserita in prima fascia. Le qualificazioni vedranno accedere direttamente alla fase finale le vincitrici dei 12 gironi. Per le seconde classificate, insieme alle quattro migliori squadre della Nations League, saranno organizzati playoff con quattro mini-tornei (semifinali e finali) per assegnare gli ultimi quattro posti disponibili. Se l’Italia raggiungesse la semifinale di Nations League, entrerebbe in un girone di qualificazione a quattro squadre; altrimenti, in uno a cinque.

Le fasce per il sorteggio sono state determinate considerando il ranking FIFA e i risultati di Nations League. Oltre alle vincitrici e alle seconde classificate di ogni gruppo, sono state inserite altre quattro squadre in base al ranking.

Qualificazioni Mondiali 2026: le squadre che l’Italia potrebbe incontrare nel sorteggio

Questo sistema ha permesso alla Nazionale di evitare avversarie particolarmente insidiose nel proprio girone.

Le fasce:

Prima fascia: Italia, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Belgio, ecc.

Italia, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Belgio, ecc. Seconda fascia: Turchia, Serbia, Ungheria, Polonia, Ucraina, ecc.

Turchia, Serbia, Ungheria, Polonia, Ucraina, ecc. Terza fascia: Slovenia, Irlanda, Finlandia, Albania, ecc.

Slovenia, Irlanda, Finlandia, Albania, ecc. Quarta fascia: Armenia, Bulgaria, Lettonia, Kosovo, ecc.

Armenia, Bulgaria, Lettonia, Kosovo, ecc. Quinta fascia: Andorra, San Marino, Liechtenstein, ecc.

La cerimonia si svolgerà a Zurigo e inizierà alle 12:00, con l’estrazione prevista intorno alle 12:30. Sarà possibile seguire l’evento in chiaro su Rai 2 e in streaming su Raiplay, oltre che sui canali ufficiali UEFA e FIFA.