Quanto incassa Barbara D'Urso per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle? Il suo compenso, gestito da Milly Carlucci, è davvero straordinario.

L'ex presentatrice Mediaset, Barbara D'Urso, tornerà in televisione, partecipando a Ballando con le Stelle sulla Rai come danzatrice per una serata, accettando l'invito di Milly Carlucci. La sua partecipazione ha generato reazioni diverse e il suo notevole compenso di 70 mila euro ha destato sorpresa. Il sito Dagospia suggerisce che la collaborazione di D'Urso con la Rai, potrebbe essere una sorta di vendetta contro Mediaset.

Barbara D’Urso, ex presentatrice Mediaset, ha scioccato tutti con la notizia del suo ritorno in televisione. Dopo un lungo periodo di adescamento da parte di Milly Carlucci, ha finalmente accettato l’invito di unirsi a Ballando con le Stelle su Rai come danzatrice per una serata. Questa decisione ha entusiasmato alcuni e sorpreso altri. Nonostante le opinioni contrastanti riguardo a Barbara D’Urso, la domanda che molti si pongono è: quanto sarà il suo compenso per questa apparizione? Pare che il compenso dell’ospite sarà mostruoso.

Come riferisce Dagospia, la partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, sabato 5 ottobre, potrebbe essere vista come un atto di vendetta da parte della Rai contro Mediaset, e il suo compenso nella categoria stellare. “Un importo estremamente elevato, una cifra che non si vede da tempo a Viale Mazzini”, anticipa il sito, svelando che il cachet di Barbara D’Urso per questa apparizione sarà di ben 70 mila euro. “Si tratta di una vendetta con il placet di Giorgia Meloni dopo l’incontro di Marina Berlusconi con Draghi. Dopo l’invito di Maria Rosaria Boccia a CartaBianca e dopo i famosi fuorionda di Striscia la notizia su Andrea Giambruno”, aggiunge Dagospia, suggerendo un alterco tra i canali televisivi attraverso ospitate caustiche.