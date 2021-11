Quirinale: Francesco Tortora, un aiuto agli anziani per avere il green pass**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – Francesco Tortora, diciassette anni, di Roccapiemonte, in provincia di Salerno, è entrato a far parte del “Nucleo protezione civile Roccapiemonte” fin dall’età adolescenziale, dimostrando un interesse duraturo nel tempo per le azioni di volontariato e distinguendosi per l’impegno nelle sue attività e per lo spirito organizzativo.

Durante la pandemia da Covid-19 si è particolarmente distinto nelle attività di sostegno alla popolazione con la raccolta e la distribuzione di beni alimentari, e ha assistito i cittadini, in particolare gli anziani, nell’iscrizione sulla piattaforma regionale per accedere al vaccino e nelle procedure per il rilascio del Green pass.