Quirinale: Matteo e Simone, gemelli della solidarietà**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – Matteo e Simone Mrissa, gemelli, diciottenni, di Pianezza in provincia di Torino, hanno mostrato grande altruismo nel periodo della pandemia e sono diventati, insieme, un esempio di generosità e dedizione al servizio di chi si trova in condizioni di bisogno.

Provengono da una famiglia non agiata e il loro impegno di volontariato non ha impedito ad entrambi buoni risultati scolastici.

I due fratelli sono una risorsa insostituibile per l’associazione Civess (Corpo italiano volontari emergenze soccorso e solidarietà). Hanno partecipato con assiduità alla distribuzione di mascherine, di viveri, di derrate alimentari agli indigenti e alle famiglie in quarantena. Hanno svolto con passione altri servizi in favore della comunità, come il servizio “pedibus” (accompagnamento dei più piccoli a scuola) e l’assistenza per favorire il distanziamento tra le persone nelle aree di mercato e per rilevare le temperature.

Hanno fornito inoltre il proprio valido supporto nella preparazione di viveri per i poveri della città di Torino consentendo così ad altri volontari interventi di emergenza, specie nei periodi di lockdown.