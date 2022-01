Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Dopo Francesco Rutelli, anche un altro ex sindaco di Roma viene votato nel primo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica: Walter Veltroni. Voti anche per l'ex magistrato Carlo Nordio, indicato oggi da Fratelli d'Italia come possibile candidato per il Quirinale, e per l'ex presidente del Consiglio e leader M5S, Giuseppe Conte.