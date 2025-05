Un appello alla coesione europea

Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha lanciato un appello chiaro e forte ai commissari dell’Unione Europea: è tempo di colmare i ritardi accumulati nel settore della difesa comune. Negli ultimi decenni, gli Stati membri hanno faticato a trovare un terreno comune su questioni fondamentali, lasciando l’Unione Europea vulnerabile di fronte a sfide globali sempre più complesse.

La mancanza di una strategia condivisa ha reso difficile per l’UE affermarsi come un attore geopolitico di rilievo.

La sfida della geopolitica moderna

In un contesto internazionale caratterizzato da tensioni crescenti e conflitti regionali, la capacità di difesa dell’Unione Europea deve essere adeguatamente sviluppata. Mattarella ha sottolineato che una politica di sicurezza e difesa comune non è solo auspicabile, ma necessaria. L’Unione deve affrontare sfide strutturali che richiedono una risposta coordinata e strategica. La geopolitica moderna impone che l’Europa non possa più rimanere in secondo piano, ma debba invece assumere un ruolo attivo nella gestione delle crisi globali.

Costruire relazioni proficue con il mondo

Per diventare un attore globale credibile, l’Unione Europea deve stabilire rapporti strutturati e proficui con tutti i Paesi del mondo. Questo implica non solo una maggiore cooperazione tra gli Stati membri, ma anche un’apertura verso alleanze strategiche con nazioni al di fuori dell’Europa. La costruzione di una rete di relazioni internazionali solide è fondamentale per affrontare le sfide globali, come il terrorismo, i cambiamenti climatici e le crisi umanitarie. Solo attraverso un approccio unito e collaborativo l’Unione potrà garantire la propria sicurezza e prosperità.