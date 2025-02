Svolta sulla morte di Jennifer Alcani, la ragazza di 13 anni deceduta a seguito di un incidente stradale ad Abbadia Lariano, in provincia di Lecco. IL 22enne alla guida dell’auto era infatti sotto effetto di droga.

Ragazza di 13 anni morta: il 22enne alla guida positivo alla droga

E’ arrivata la svolta nelle indagini sulla morte della ragazza di 13 anni Jennifer Alcani, deceduta dopo 6 giorni di agonia a seguito di un incidente stradale lo scorso 10 gennaio ad Abbadia Lariana. L’auto, una Bmw, si è schiantata contro un parapetto in cemento, la ragazza è morta a seguito delle ferite riportate nell’impatto. Dagli esami tossicologici è emerso che il ragazzo alla guida, un 22enne, era sotto effetto di droga.

Per il 22enne arresti domiciliari e ritiro della patente

Il 22enne alla guida della Bmw che si è schiantata contro un parapetto di cemento ad Abbadia Lariana è risultato positivo agli esami tossicologici per l’uso di sostanze proibite. Oltre al ritiro della patente, il Gip ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane, come era stato chiesto dal Pm di Lecco dopo l’interrogatorio. Ricordiamo inoltre che, nei giorni passati, i genitori di Jennifer hanno presentato, tramite l’avvocato, due querele: una per omicidio stradale nei confronti del conducente, l’altra per sottrazione di minore nei confronti di entrambi i ragazzi.