Ennesimo investimento mortale a Milano: un ragazzo di 28 anni è morto tragicamente questa notte in città, dopo essere stato investito da un pirata della strada che lo ha travolto e poi è fuggito.

Incidente in viale Jenner a Milano

Un ragazzo di 28 anni è stato trasportato all’ospedale Niguarda in condizioni critiche, dopo essere stato investito da un pirata della strada che non si è fermato a soccorrerlo. Poco dopo l’arrivo nel nosocomio, è deceduto. L’incidente è avvenuto in viale Jenner e la vittima era residente a Settimo Milanese. Stando alle prime informazioni, il giovane stava attraversando la strada in un’area dove non ci sono strisce pedonali. Improvvisamente è giunto il veicolo a folle velocità e lo ha preso in pieno.

I soccorsi a Milano

Sul posto sono giunti i soccorritori sanitari con l’auto medica per trasportare il 28enne all’ospedale in codice rosso. Subito dopo l’impatto è finito in arresto cardiocircolatorio e sono state effettuate diverse manovre per rianimarlo. Purtroppo, è morto poco dopo l’arrivo al Niguarda.

Le indagini per l’incidente mortale di Milano

In viale Jenner sono giunti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito. Lo scopo è ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, per questo motivo si cercano testimoni oculari ed eventuali telecamere di sorveglianza in zona. Mancano informazioni precise attualmente e soprattutto, manca il colpevole. Il pirata della strada infatti si è dato alla fuga appena dopo lo schianto, senza fermarsi a soccorrere il ragazzo. V