**Rai: Schlein, 'non partecipo ad alcuna trattativa su nomine'**

Roma, 8 lug, (Adnkronos) - "Non partecipo a nessuna trattativa"sulla nomine Rai. Così Elly Schlein a In Onda su La7. Lo fa qualcuno per lei? "Sono la segretaria del Pd, escludo che qualcuno possa farlo alle mie spalle". ...