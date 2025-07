Rai: Tavolo tecnico opposizioni, 'su governance proposta in Parlamento, no a Telemeloni tax'

Roma, 17 lug (Adnkronos) - "Giungere in tempi rapidi alla definizione di un testo unitario che faccia sintesi delle diverse proposte già presentate autonomamente dai gruppi parlamentari, da sottoporre al Parlamento, per aprire una vera sfida di merito alla maggioranza – che, come d...

Roma, 17 lug (Adnkronos) – "Giungere in tempi rapidi alla definizione di un testo unitario che faccia sintesi delle diverse proposte già presentate autonomamente dai gruppi parlamentari, da sottoporre al Parlamento, per aprire una vera sfida di merito alla maggioranza – che, come dimostra il perdurante stallo sulla nomina del presidente di garanzia della Rai, appare ancora priva di una linea comune e di una visione riformatrice condivisa".

E' quanto emerge al termine della riunione, alla Camera, del tavolo tecnico convocato delle opposizioni sulla riforma della governance della Rai alla vigilia dell’entrata in vigore dell’European media freedom act.

Al tavolo hanno partecipato Stefano Graziano (Partito democratico), Dario Carotenuto (Movimento 5 Stelle), Vincenzo Vita (Alleanza Verdi e Sinistra), Maria Elena Boschi (Italia Viva), Niccolò Scibelli (+Europa), Valentina Grippo (Azione) e, tra le associazioni, Articolo 21, MoveOn, NoBavaglio, Libera Informazione, Articolo 5, Giovani Democratici – Unione degli Studenti.

"L’incontro, promosso con il coinvolgimento delle principali associazioni impegnate per la libertà e la trasparenza dell’informazione, rappresenta l’apertura ufficiale del “cantiere delle opposizioni” per costruire un nuovo modello di servizio pubblico radiotelevisivo, finalmente autonomo dalla politica e all’altezza degli standard europei", viene sottolineato.

(Adnkronos) – "La riforma si pone anche come strumento per evitare che agli italiani venga imposta, per via indiretta, una nuova “TeleMeloni Tax”, ovvero un uso opaco e politicizzato della Rai finanziata con risorse pubbliche. La proposta delle opposizioni intende invece rafforzare il ruolo della Rai come servizio pubblico indipendente, trasparente e pluralista, nel pieno rispetto del diritto dei cittadini a un’informazione libera e corretta, così come sancito dalle nuove direttive europee", dicono ancora i promotori del tavolo.

Nei prossimi giorni il gruppo di lavoro proseguirà le consultazioni tecniche e politiche per arrivare alla stesura di una proposta legislativa condivisa.