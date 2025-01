Un matrimonio in bilico

Negli ultimi giorni, le voci riguardanti una presunta crisi matrimoniale tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono intensificate, alimentate da gesti eloquenti sui social media. La ballerina ha recentemente rimosso il “segui” al marito, per poi ripristinarlo, ma la situazione sembra essere ben più complessa. Le foto di coppia sono scomparse dal profilo Instagram di Francesca, un chiaro segnale di tensione nella loro relazione.

Silenzio e indizi sui social

Da quando le indiscrezioni sulla crisi hanno iniziato a circolare, Todaro ha scelto il silenzio, evitando di commentare la situazione. Anche Francesca ha mantenuto un profilo basso fino a poche ore fa, quando ha condiviso una storia su Instagram che sembra alludere alla sua attuale condizione. “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire, non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere. Inutile”, ha scritto, lasciando intendere che ci siano problemi irrisolti nella loro relazione. Questo messaggio, carico di amarezza, potrebbe essere rivolto al marito o, come alcuni sostengono, al suo ormai ex compagno.

Vite separate e assenza di unità

Un altro indizio che fa pensare a una rottura è il fatto che i due coniugi sembrano condurre vite separate da settimane. Non sono stati avvistati insieme nemmeno durante le festività natalizie, un periodo che solitamente unisce le famiglie. La loro figlia, Jasmine, non è stata vista con entrambi i genitori, un ulteriore segnale di una crisi profonda. In passato, Todaro e Tocca avevano già affrontato momenti difficili, come avevano raccontato a Verissimo con Silvia Toffanin. La mancanza di dialogo era stata la causa principale della loro separazione, ma un’operazione d’urgenza aveva riunito la coppia, portandoli a ricostruire il loro legame.

Un futuro incerto

Oggi, però, la situazione sembra essere nuovamente in bilico. I segnali di crisi sono evidenti e resta da capire se ci sia spazio per una riparazione. La storia di Todaro e Tocca è segnata da alti e bassi, e l’epilogo di questa vicenda potrebbe riservare sorprese. I fan della coppia sperano in un riavvicinamento, ma le attuali circostanze non lasciano presagire nulla di buono. La domanda che tutti si pongono è: riusciranno a superare questa tempesta?