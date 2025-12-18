Rapina a Milano, donna derubata di orecchini di lusso: 59enne arrestato

A Milano, una rapina audace ha scosso la città: una donna è stata aggredita e derubata dei suoi preziosi orecchini in diamanti, stimati 100mila euro, mentre si trovava a bordo della propria auto. Il presunto responsabile, un 59enne con precedenti di polizia, è stato arrestato dalle autorità e posto agli arresti domiciliari.

Rapina in pieno giorno a Milano: una donna derubata dei suoi gioielli

Come riportato da Mediaset Tgcom24, un uomo di 59 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di rapina aggravata dopo aver sottratto a una donna un paio di orecchini in diamanti del valore di circa 100mila euro. La vittima, una 49enne italiana residente negli Stati Uniti, stava parcheggiando l’auto in viale di Porta Vercellina per accompagnare la figlia a una lezione di pilates quando è stata avvicinata dall’aggressore.

Secondo quanto ricostruito dai video delle telecamere di sorveglianza, l’uomo le avrebbe aperto con forza la portiera, immobilizzandola e bloccandole il volto, per poi appropriarsi dei preziosi gioielli e fuggire a bordo di uno scooter.

Le forze dell’ordine, in particolare gli investigatori dei cosiddetti “Falchi” della Squadra Mobile, hanno avviato subito le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la rapina e la fuga del sospettato. Grazie a questi elementi, il 59enne – già noto alle forze di polizia – è stato individuato e fermato nel quartiere San Siro, dove gli è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, è ancora in corso e la responsabilità dell’indagato sarà confermata solo attraverso l’esito definitivo del procedimento giudiziario.