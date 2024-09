Raul Dumitras esprime il suo parere sulla sua ex, Martina, ora sul trono di Uomini e Donne.

Carlo Marini ha recentemente espresso la sua opinione su Instagram riguardo alla presenza di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, ma anche Raul Dumitras ha voluto esprimere il suo pensiero. La sua reazione, meno pungente e più riflessiva rispetto a quella dell’ex concorrente di Temptation Island, ha lasciato intendere la sua convinzione sulla serietà della relazione con Martina, mentre lei sembra voler seguire altri percorsi. L’ex compagno di Martina De Ioannon ha semplicemente sottolineato il suo augurio di buona fortuna, insieme ad un sincero desiderio per lei di trovare l’amore e vivere positivamente questa nuova avventura televisiva. Potrebbe forse fare una comparsa nello show?

Rispondendo ad alcune domande, Dumitras ha dichiarato: “Mi ritengo in ottima forma, grazie. Che cosa penso della mia ex ragazza sul trono? Le desidero di vivere un’esperienza gratificante. È bella ed intelligente, quindi non avrà difficoltà ad ambientarsi. Spero che si imbatta in amore e si senta libera e spensierata. Mi ritengo cambiato dopo la mia partecipazione a Temptation Island? Sicuramente, molto. Sto ancora lavorando su di me, però. Ho commesso degli errori, ma mi hanno aiutato a crescere. E dell’altra tronista, Francesca? L’ho apprezzata l’anno scorso a Temptation Island. Se decide di rimettersi in gioco, fa la cosa giusta. Ho avuto altre relazioni oltre a Martina? No, l’unica altra era troppo giovane per essere considerata seria. Progetti futuri? Ce ne sono moltissimi!”.

Intanto, Martina De Ioannon si è espressa sulla fine della sua relazione con Raul Dumitras.

“Durante la trasmissione, ha ripetutamente riso di me. Devo ammettere che non sono sorpresa, le sue offese non sono una novità per me. Infatti, queste azioni hanno alimentato i miei dubbi sul nostro rapporto. Mi ha disturbato vederlo baciare un’altra? No, è nel suo comportamento, lo sapevo. Evidentemente, c’erano molte questioni non risolte che hanno portato alla fine della nostra storia. In tutto il tempo che siamo stati insieme, non ho mai incontrato un suo amico. Da cui dovrebbe dedurre che non ha amici. Se il vostro compagno non introduce i suoi amici, probabilmente non ne ha, è un ragionamento semplice.”