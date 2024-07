Raul e Martina sono usciti da Temptation Island da soli. Cosa è successo un mese dopo? Lo hanno raccontato loro stessi.

Raul e Martina un mese dopo Temptation Island: cosa è successo

Martina e Raul non stanno più insieme. Sono usciti da Temptation Island da soli, poi la ragazza ha iniziato a sentire il tentatore Carlo Marini, a cui si era avvicinata. “Carlo mi ha contattato il giorno dopo che sono uscita, prima in modo sporadico, ci siamo visti, per ora ce la viviamo entrambi serenamente, altrimenti sarebbe qui con me” ha dichiarato la donna. Il percorso di Martina e Raul è stato uno dei più discussi, tra la gelosia esagerata di lui e gli atteggiamenti equivoci di lei con il tentatore. La maggior parte degli spettatori si sono sentiti vicini a lui quando alla fine del falò di confronto, Martina ha ammesso di non amarlo più, mentre lui avrebbe voluto uscire con lei.

Un mese dopo Raul ha raccontato che dopo il falò ha provato emozioni forti e ha pianto moltissimo. “Tornato a casa mi è mancata ed è stato strano tornare e non averla. Puoi essere deluso da una persona tantissimo, ma non elimini il sentimento così” ha dichiarato, aggiungendo che lui era a un altro livello della relazione, che prova ancora qualcosa ma ha perso la stima per lei. “Non ci siamo più sentiti in questo mese, magari ho sbagliato perché sono orgoglioso. Ma da parte sua non c’è stato nessun contatto se ne è fregata” ha aggiunto, spiegando che è stato contento di aver mostrato la sua fragilità.

Temptation Island: le parole di Martina e il rapporto con Carlo

Martina ha ammesso di non aver sentito la mancanza di Raul e di aver capito di aver preso la decisione giusta. “Ero convinta di amare Raul, di voler risolvere il problema della gelosia, ma già dopo la prima settimana mi sono resa conto non fosse quello il problema” ha spiegato la donna, raccontando che è nata una forte empatia con un’altra persona e che ha deciso di vivere a pieno ogni momento. “Quando ami una persona e la vedi con un’altra fa male, ma fa anche male stare sola e rendersi conto che devi lasciar andare una relazione perchè non ami quella persona, non è bello. Non è bello guardarlo e dirgli non ti amo più” ha aggiunto Martina.

“Carlo mi ha contattato il giorno dopo che sono uscita, prima in modo sporadico, ci siamo visti, per ora ce la viviamo entrambi serenamente, altrimenti sarebbe qui con me. Mi auguro di trovare la persona che ho inquadrato nella mia testa, di trovare un rapporto sano, dove si parla tanto, ci si ascolta, e risolvere i problemi senza scontrarci. Se io ti amo non devo vivere solo di te e non basare la mia vita solo su di te. Grazie al programma ho capito non si può sfuggire dalla verità è inutile farsi mille paranoie. So ora cosa voglio, che tipo di uomo voglio, cerco quello” ha aggiunto la ragazza.