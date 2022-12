Recensioni sul broker di trading FXORO

Chi si avvicina per la prima volta al mondo del trading online deve imparare a fare buon uso delle recensioni. Questo è vero anche per coloro che già svolgono l’attività di trader da tempo. Le recensioni, stilate spesso da altri utenti o dalle redazioni di siti dedicati al trading online, permettono infatti di conoscere a fondo tutte le caratteristiche di una piattaforma di trading e dei broker che le propongono. Sono importanti fonti di informazione ma consentono anche al neofita di tenersi lontano da eventuali truffe e raggiri. Avere a disposizione recensioni, valide ed esaustive, aiuta anche ad avvicinarsi con maggiore tranquillità al mondo del trading online.

Un broker affidabile

Anche per chi non sa nulla di trading online e non conosce i broker è facile conoscere quali siano gli operatori affidabili. Certo è che attraverso la lettura di una recensione tale attività è più semplice e rapida. Visto che esistono decine di siti, broker e piattaforme di trading, trovare delle buone recensioni consente di trovare più velocemente una sorta di “riassunto”, se mi concedete il termine, di tutte le principali caratteristiche di un broker, compreso tutto ciò che riguarda l’affidabilità. Se ci vogliamo soffermare nello specifico su FXORO, le recensioni di questo broker ce lo presentano come società regolamentata dal CySEC; questo significa che in ogni singola attività svolta dal sito, servizio proposto e strumento offerto ai propri clienti, segue le regole previste da un’autorità a livello europeo. Non è una caratteristica da trascurare: significa che non nasconde alcun genere di truffa e che si tratta di un broker sicuro e affidabile.

Quanti italiani si dedicano al trading online

Secondo il CPE Trader, Collegio Professionale Europeo Esperti Trader e Analisti Finanziari, nel nostro Paese i trader che svolgono attività di investimento online sono tra i 5 milioni e i 3 milioni e mezzo. Stiamo parlando di oltre il 5% degli italiani, che è decisamente una percentuale importante. In tutta Europa si contano circa 18 milioni di trader attivi, con probabili oltre 30 milioni di cittadini europei che possiedono un conto su un sito di trading online. Si deve considerare che questi numeri, calcolati nel 2020, sono molto probabilmente aumentati nel frattempo. Anche a causa del fatto che dal 2019 in avanti il numero di broker disponibile nel nostro Paese è stato in costante crescita. Dal 2019 al 2020 si è stimato un aumento del 40% dei broker, sempre considerando solo quelli affidabili, autorizzati e regolamentati a livello europeo. FXORO è un broker presente in Europa dal 2012, da allora ha mostrato un costante aumento nel numero dei trader, anche nel nostro Paese. Secondo le recensioni ciò che più viene apprezzato di FXORO è la sua affidabilità, così come gli strumenti proposti. Questo broker infatti propone una piattaforma di trading semplice e intuitiva, che permette di avvicinarsi alle speculazioni rapidamente e senza errori. Oltre a questo sono disponibili sul sito anche strumenti di analisi dei mercati, così come interessanti guide dedicate al trading con i CFD.

Le classifiche nelle recensioni

Quindi leggere attentamente le recensioni dedicate ai broker per il trading online aiuta il futuro trader a trovare la risorsa più adatta per la propria attività speculativa. Alcune recensioni però hanno un difetto intrinseco: stilano classifiche dei diversi broker, mettendoli in ordine dal migliore al meno adatto. Spesso questo tipo di informazione risulta particolarmente fuorviante, in quanto esistono tanti broker con proposte diverse proprio perché sono tanti anche i trader, con esigenze differenti tra di loro. Quindi più che il broker migliore sarebbe opportuno cercare quello più adatto per i propri scopi. In particolare FXORO si delinea come un broker adatto sia a chi comincia solo oggi ad accedere al mondo del trading online, sia ai trader esperti del settore. Questo grazie alla varietà di asset offerti e agli strumenti disponibili sul sito. Ricordiamo anche che la piattaforma MT4, quella proposta da FXORO, è accessibile da smartphone, cosa che la rende particolarmente pratica nell’uso quotidiano.

Ci sono truffe nel trading online?

Dopo aver chiarito che gli italiani che si dedicano al trading sono numerosi e che hanno a disposizione vari strumenti per trovare siti e broker affidabili è bene chiedersi: ma ci sono realmente delle truffe in questo tipo di speculazioni? Effettivamente dobbiamo rispondere di sì, anche se spesso viaggiano via telefono o e-mail. O meglio, la strada più percorsa dai truffatori in questo periodo è proprio questa. Contattano l’ignaro soggetto, proponendogli telefonicamente o via e-mail opportunità di investimento che permettono di guadagnare rapidamente cifre da sogno. Chi è caduto in questa trappola purtroppo non solo ha dovuto saldare costi impossibili, per le fantomatiche attività di trading, ma è stato poi anche direttamente derubato del capitale investito. Per quanto riguarda FXORO abbiamo invece la certezza dei servizi offerti grazie alla regolamentazione del CySEC, una garanzia di sicurezza che permette ai trader di stare lontani dalle truffe. Volendo è possibile anche fare un controllo incrociato, verificando le credenziali della società di gestione di FXORO direttamente sul sito della Consob.

L’analfabetismo digitale in Italia

Purtroppo questi casi di truffe nel mondo del trading e delle criptovalute sono anche la dimostrazione lampante del diffuso analfabetismo digitale in Italia. Secondo l’OCSE, in una ricerca che risale al 2018, in Italia considerando la popolazione tra i 15 e i 65 anni solo il 37% è in grado di utilizzare Internet in maniera complessa e diversificata. Negli anni successivi molto è stato fatto in questo ambito, ma è chiaro che sotto vari punti di vista siamo ancora in forte ritardo. Soprattutto se si considerano le fasce d’età superiori ai 55-65 anni.