Il naufragio del superyacht Bayesian

Il superyacht Bayesian, un’imbarcazione di lusso di 50 metri, è affondato nelle acque di Porticciolo, Palermo, durante una tempesta, causando la tragica morte di sette persone. Le immagini esclusive girate dai sub della Marina Militare, recentemente trasmesse nel programma “Quarta Repubblica”, offrono uno sguardo inquietante su ciò che rimane del relitto.

Le riprese, effettuate a 50 metri di profondità, mostrano il veliero adagiato sul fianco destro, con i sommozzatori che si avvicinano a una porta che conduce alla sala macchine.

Dettagli inquietanti dal relitto

Le ispezioni condotte dai sommozzatori rivelano un ambiente surreale: dai quadri dei motori ai tubi di scarico, ogni angolo della sala macchine è invaso da detriti. Tuttavia, il pavimento è rimasto sorprendentemente intatto, mentre la cabina del direttore di macchina, Tim Parker Eaton, appare come un ammasso di pannelli e vestiti accatastati. Tra gli oggetti recuperati, spicca un cellulare ancora attaccato al cavetto di ricarica, un simbolo inquietante di una vita interrotta.

Le indagini in corso

La procura di Termini Imerese ha acquisito i video per approfondire le cause del naufragio. Le ultime ispezioni suggeriscono che la rottura di un vetro antisfondamento durante la tempesta potrebbe aver innescato il disastro. Un’altra teoria ipotizza che un guasto interno, forse causato da un’infiltrazione d’acqua, possa aver compromesso la sicurezza dell’imbarcazione. Le indagini continuano, con l’obiettivo di chiarire le responsabilità e le cause di questa tragedia che ha scosso la comunità nautica e non solo.