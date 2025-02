Referendum: Schlein, 'no alle abiure, ma sui diritti dei lavoratori il Pd deve essere chiaro'**

Roma, 27 feb (Adnkronos) - "Non chiediamo abiure ma un partito deve saper scegliere su un appuntamento così importante: supporteremo il referendum sul lavoro e sulla cittadinanza". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd, sottolineando: "Rispetto per chi non ha firmato i...

Roma, 27 feb (Adnkronos) – "Non chiediamo abiure ma un partito deve saper scegliere su un appuntamento così importante: supporteremo il referendum sul lavoro e sulla cittadinanza". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd, sottolineando: "Rispetto per chi non ha firmato il referendum ma un partito deve essere chiaro e lineare, sui diritti dei lavoratori non saremo mai alla finestra".