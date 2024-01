Regionali: Lupi, 'lavoriamo per centrodestra unito e compatto'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "La forza del centrodestra sta nella sua compattezza e nel buongoverno. Per questo lavoriamo per l'unità dell centrodestra e per scegliere i migliori candidati. Le esperienze di governo positive vanno valorizzate e, dove è utile, vanno individuate i...

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – "La forza del centrodestra sta nella sua compattezza e nel buongoverno. Per questo lavoriamo per l'unità dell centrodestra e per scegliere i migliori candidati. Le esperienze di governo positive vanno valorizzate e, dove è utile, vanno individuate insieme figure autorevoli. Lo abbiamo già fatto in Sicilia e Molise, con ottimi risultati". Lo afferma il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.