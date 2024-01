Regionali: Maiorino (M5S), 'no a cartelli elettorali senza contenuto e solidità'

Regionali: Maiorino (M5S), 'no a cartelli elettorali senza contenuto e s...

Regionali: Maiorino (M5S), 'no a cartelli elettorali senza contenuto e s...

Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - Sulle elezioni regionali "non siamo disposti a cartelli elettorali senza contenuto e solidità. Laddove ci sono le condizioni, si costruisce un percorso credibile a vantaggio delle cittadine e dei cittadini- vedi in Sardegna, con la nostra Alessandra Todde; ov...

Roma, 9 gen. – (Adnkronos) – Sulle elezioni regionali "non siamo disposti a cartelli elettorali senza contenuto e solidità. Laddove ci sono le condizioni, si costruisce un percorso credibile a vantaggio delle cittadine e dei cittadini- vedi in Sardegna, con la nostra Alessandra Todde; ove le tali condizioni non ci sono, si va avanti con le nostre proposte". Così la vicecapogruppo M5s al Senato Alessandra Maiorino al Tg2 Italia Europa.