Regno Unito, denunciato da sua madre e condannato all’ergastolo

Lo aveva intuito e così è stato, tanto che la corte ha potuto emettere sentenza in due parti come accade nel Regno Unito: era stato denunciato da sua madre ed è stato condannato all’ergastolo. I media spiegano che il 19enne Joshua Delbono ha avuto il carcere a vita per le coltellate fatali ad un 16enne Charley Bates. Tutto era accaduto al culmie di una rissa fra bande in un parcheggio di Radstock, nel Sommerset, nel luglio dello scorso anno. E a mettere la polizia sulle tracce del killer era stata la madre di Joshua, che aveva telefonato al 999 appena il figlio era tornato a casa, a Frome.

Denunciato dalla madre e condannato all’ergastolo

Da lì c’erano state poi l’ammissione del crimine alla polizia e la procedura giudiziaria. Attenzione però: Joshua aveva negato di averlo ucciso: “L’ho fatto per difendere un amico”. Ci sono volute sette ore di camera di consiglio per emettere una condanna all’ergastolo (con una pena minima da scontare di 21 anni).

Il blitz di sangue per sole 20 sterline

La corte di Bristol ha statuito che il crimine è avvenuto dopo che due gruppi di adolescenti si erano scontrati in un parcheggio intorno alle 18:30 del 31 luglio. Mentre la vittima era con amici erano arrivate due auto con Joshua dentro e per un debito di 20 pounds si era passati dagli insulti ai fatti, con il 19enne che aveva in mano un coltello con una lama da 12 cm, con il quale ha colpito più volte il 16enne.