Relazione ONU denuncia violenze e spostamenti forzati in Gaza e Cisgiordania

Relazione ONU denuncia violenze e spostamenti forzati in Gaza e Cisgiordania

Un panel di esperti delle Nazioni Unite (ONU) ha reso pubblica una denuncia che ricostruisce episodi di violenza contro i civili palestinesi sfollati nella Striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata. La dichiarazione, rilanciata dall’Ufficio dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani (OHCHR), mette in rilievo una serie di azioni che, secondo il gruppo, vanno ben oltre gli scontri isolati e configurano pattern ripetuti di oppressione, con conseguenze drammatiche per le popolazioni coinvolte.

In particolare, gli esperti hanno documentato episodi in cui bombardamenti aerei hanno colpito aree dove si trovavano tende e rifugi di sfollati, causando morti e distruzione materiale.

Il panel, composto da 13 relatori speciali tra cui Francesca Albanese, Paula Gaviria Betancur, Michael Fakhri e Reem Alsalem, sollecita una lettura sistemica dei fatti: non si tratterebbe solo di violenze sporadiche ma di una serie di atti che favoriscono lo spostamento forzato e l’alienazione delle popolazioni locali.

Gli esperti richiamano inoltre l’attenzione sulla situazione in cui versano le persone che vivono in ripari improvvisati, esponendole a rischi sanitari, a condizioni climatiche estreme e all’interruzione di servizi essenziali.

Accuse documentate e dinamiche degli attacchi

Secondo la relazione, diversi episodi verificatisi nel mese di marzo hanno visto tende e ripari incendiarsi a seguito di bombardamenti, con vittime tra i civili più vulnerabili. Il panel definisce queste operazioni come parte di una logica che mira a rendere la vita insostenibile per chi rimane, con l’effetto di forzare la popolazione a lasciare le proprie terre. Gli esperti parlano chiaramente di una strategia che include sia attacchi diretti sia azioni di disturbo protratte nel tempo: per loro queste condotte possono integrare il concetto di trasferimento forzato quando la popolazione viene ripetutamente privata di condizioni minime di sicurezza.

Colpire i rifugi come linea d’azione

La denuncia sottolinea che il puntare sulle aree note per ospitare sfollati equivale a violare norme umanitarie fondamentali: il diritto internazionale protegge chi cerca riparo in strutture precarie. Il panel ricorda che attaccare luoghi dove si concentrano donne, bambini e anziani non è solo un danno materiale ma costituisce una grave violazione dei princìpi di distinzione e precauzione previsti dal diritto internazionale umanitario. Gli esperti evidenziano inoltre l’uso sistematico di tattiche che aumentano paura e insicurezza, contribuendo a un circolo vizioso di abbandoni forzati.

Impatto umanitario sulle comunità sfollate

Le condizioni nei campi e nei rifugi improvvisati sono descritte come estremamente precarie: gli sfollati affrontano fame, ipotermia, inondazioni e la mancanza di servizi sanitari e idrici di base. Il panel evidenzia che donne e bambini subiscono una quota sproporzionata delle sofferenze, con effetti a lungo termine su salute, istruzione e sicurezza fisica. Il rapporto richiama l’attenzione anche sulle difficoltà di accesso ai soccorsi, dovute sia alla situazione sul campo sia alle restrizioni imposte dalle parti coinvolte.

Numeri e tendenze della dislocazione

Nella relazione si cita che oltre 36.000 palestinesi sono stati costretti a lasciare le loro case a causa dell’espansione di insediamenti illegali e delle azioni collegate in Cisgiordania nel 2026. Gli esperti vedono in questi dati un segnale destinato ad allarmare: la combinazione di violenze settarie, demolizioni di abitazioni e pressioni economiche contribuisce a un fenomeno di spostamento che assume carattere sistemico e persistente nel tempo.

Richieste del panel e implicazioni per la comunità internazionale

Gli esperti richiamano gli Stati e le istituzioni internazionali a rispettare i propri obblighi legali: è necessario chiedere indagini indipendenti, evitare qualsiasi sostegno che possa legittimare pratiche illegali e sostenere misure che garantiscano il ritorno sicuro degli sfollati. Il panel sollecita inoltre che si ponga fine agli atti di violenza sostenuta dallo Stato o dai gruppi di coloni, definendoli parte di una politica che rischia di configurare una forma di pulizia etnica se protratta nel tempo e senza responsabilità.

In conclusione, la dichiarazione dell’ONU chiede di porre fine agli spostamenti forzati e di proteggere immediatamente le persone più esposte. Il richiamo è chiaro: la comunità internazionale deve intervenire per garantire responsabilità, rispetto delle norme e percorsi di assistenza efficaci per chi è stato privato di casa e dignità.