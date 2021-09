RemTech Expo, maratona con 40 paesi per promuovere sostenibilità

Ferrara, 23 set. (askanews) – Una maratona di ventiquattr’ore per promuovere, attraverso la condivisione di idee, progetti e buon pratiche, la sostenibilità ambientale. Il progetto ha preso il via nel corso degli ‘Stati generali del risanamento e dello sviluppo sostenibile dei territori’ organizzati da RemTech Expo a Ferrara.

“Sustainable nasce come una maratona. E’ la prima maratona per promuovere la sostenibilità – ha spiegato Marco Falconi di Ispra, coordinatore del Comitato scientifico di RemTech Europe -.

In queste ventiquattr’ore più di 50 speaker da più di 40 paesi parleranno di come il loro paese sta sostenendo i 17 sustainable development goals, gli obiettivi che ha posto le Nazioni Unite per promuovere lo sviluppo sostenibile. Si alterneranno 50 speaker facendo vedere dal loro punto di vista progetti e casi studio o politiche che hanno messo in pista per promuovere la sostenibilità ambientale”.

L’Italia è a già a buon punto nell’ideazione di programmi e buone prassi e diverse sono le aziende impegnate nel promuovere la sostenibilità.

Idee e progetti condivisi durante la maratona che ha lo scopo di raccogliere e quindi replicare dentro i nostri confini attività ed esperienze realizzate all’estero.

“L’auspicio – ha aggiunto Falconi – è quello di mettere in condivisione decisori politici e tecnici per capire come effettivamente possono essere migliorate le nostre politiche e come un’esperienza fatta magari in Nepal piuttosto che in Egitto o in Sud America possa essere effettivamente applicata. Questo non vale solo per l’Italia ma anche altri paesi di altri continenti ne possono beneficiare”.