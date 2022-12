Home > Video > Renzi: “Mai visto uno scandalo così, tolgono i soldi della 18app per darli... Renzi: “Mai visto uno scandalo così, tolgono i soldi della 18app per darli alle squadre di calcio”

Nel video pubblicato su Twitter l'ex Premier Matteo Renzi ha denunciato l'emendamento del governo alla manovra economica in merito alla 18app: “Quello che sta accadendo è uno dei più grandi scandali a cui ho assistito da quando sono in Parlamento. Stanotte hanno presentato la riforma della 18app: per il 2023 tolgono tutti i soldi, 230 milioni di euro, per darli ai presidenti incapaci delle squadre di serie A”.