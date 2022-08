Roma, 5 ago. (askanews) – “Caro Silvio no grazie, noi non partecipiamo a una coalizione, quella di centrodestra, in cui c’è chi ha sempre votato contro Mario Draghi, mi riferisco a Giorgia Meloni, e chi pur avendo votato Draghi, alla fine gli ha tolto la fiducia, e mi riferisco a Forza Italia e alla Lega”.

Così il leader di Iv, Matteo Renzi, a Non Stop News su Rtl 102,5.