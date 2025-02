Israele ha nel mirino gli impianti nucleari dell'Iran, obiettivo rallentare lo sviluppo della nazione. Trump all'erta in caso di azione effettiva.

Israele potrebbe attaccare nuovamente l’Iran nell’ambito della guerra che interessa il medio oriente, almeno questo è quello che emerge dal report diramato dall’intelligence USA. Quest’ultima ha allarmato il presidente Trump che d’ora in avanti monitorerà con attenzione quanto accadrà sui territori interessati.

Israele, obiettivo colpire Iran nella prima metà del 2025

Israele potrebbe attaccare l’Iran nei prossimi mesi, ampliando lo scenario di guerriglia nella zona medio-orientale del mondo. Infatti non è il primo episodio che l’esercito del presidente Netanyahu perpetra sulla popolazione iraniana.

In questo caso lo scontro si aprirebbe per rallentare il programma nucleare iraniano che spaventerebbe Israele che è una potenza nucleare e punterebbe su questa sua “unicità” nell’area per incutere paura sui territori confinanti.

Si rischia uno scenario di guerriglia esteso

L’intervento di Israele deve essere ponderato perché andrebbe ad ampliare una situazione già molto tesa coinvolgendo altri civili che rischierebbero di perdere la vita senza colpe.

Per evitare tutto questo l’Intelligence USA ha intenzione di portare il report sul tavolo del presidente Trump così da considerare la possibilità di intervento per sistemare la situazione.