Il tunnel autostradale del Frejus riapre al traffico

Il tunnel autostradale del Frejus, che collega l’Italia alla Francia, è stato riaperto al traffico dopo una chiusura temporanea dovuta a una forte nevicata che ha colpito la regione. La prefettura di Torino ha comunicato che, nonostante le difficoltà causate dalle avverse condizioni meteorologiche, il tunnel è di nuovo accessibile, permettendo così il transito di veicoli e merci tra i due paesi. Questa riapertura è un sollievo per molti automobilisti e trasportatori che utilizzano questa importante arteria stradale.

Chiusura del traforo ferroviario del Frejus

Contrariamente alla riapertura del tunnel autostradale, il traforo ferroviario del Frejus rimarrà chiuso fino alle 5 di domani mattina. Questa chiusura è stata decisa per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale ferroviario, dato che le condizioni meteorologiche continuano a essere instabili. I treni che transitano attraverso il traforo potrebbero subire ritardi o cancellazioni, e si consiglia ai viaggiatori di controllare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Chiusure e deviazioni sulla A5 Torino-Aosta

In aggiunta alla situazione del tunnel del Frejus, è stata confermata la chiusura di un tratto dell’autostrada A5 Torino-Aosta nell’area di Ivrea. Gli automobilisti che provengono da Santhià dovranno uscire obbligatoriamente ad Albiano, mentre quelli in arrivo da Aosta dovranno deviare a Pont Saint-Martin. Anche i veicoli in arrivo da Torino e Ivrea dovranno seguire percorsi alternativi, rispettivamente a Scarmagno e Quincinetto. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e forniranno aggiornamenti tempestivi per garantire la sicurezza degli utenti della strada.