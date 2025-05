Il silenzio che parla

Il silenzio ha avvolto piazza della Loggia a Brescia, un luogo simbolo di memoria e riflessione. I rintocchi delle campane hanno segnato il ricordo delle otto vittime dell’attentato neofascista del . I nomi di Luigi Pinto, Euplo Natali, Giulietta Banzi Bazoli, Livia Bottardi Milani, Alberto Trebeschi, Clementina Calzari Trebeschi, Vittorio Zambarda e Bartolomeo Talenti risuonano ancora oggi, come un monito per le generazioni future.

Questo tragico evento ha segnato un’epoca e ha lasciato un segno indelebile nella storia della città.

Le parole della sindaca

Durante la commemorazione, la sindaca Laura Castelletti ha sottolineato l’importanza di non dimenticare. “Oggi non è solo un anniversario – ha affermato -: è un momento che ci riguarda da vicino, anche se i fatti di cui parliamo sono accaduti più di cinquant’anni fa. È un giorno che ci chiede attenzione, consapevolezza, responsabilità”. Le sue parole hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di mantenere viva la memoria di quanto accaduto, affinché simili atrocità non possano ripetersi.

Un messaggio per le nuove generazioni

Rivolgendosi ai giovani, la sindaca ha evidenziato il significato profondo dell’attentato: “Chi ha messo quella bomba voleva colpire un’idea: l’idea che si possa vivere insieme, diversi ma liberi. Voleva seminare paura, disordine, silenzio. Ma da quel giorno, Brescia non ha mai taciuto. Non ha mai dimenticato”. Questo richiamo alla responsabilità collettiva è fondamentale per costruire un futuro in cui la diversità sia vista come un valore e non come una minaccia.

La memoria come strumento di crescita

La commemorazione di oggi non è solo un atto di rispetto verso le vittime, ma anche un’opportunità per riflettere su come la memoria possa diventare uno strumento di crescita e di cambiamento. È essenziale che le nuove generazioni comprendano l’importanza di questi eventi storici, non solo per onorare chi ha perso la vita, ma anche per impegnarsi attivamente nella costruzione di una società più giusta e inclusiva. La memoria deve diventare un faro che guida le scelte future, affinché il passato non venga mai dimenticato e le lezioni apprese possano contribuire a un mondo migliore.