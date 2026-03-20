Ricostruire gli attentati di Bruxelles: Zaventem, Maelbeek e la risposta immediata

Una ricostruzione cronologica e umana degli attentati del 22 marzo 2016 a Bruxelles, con testimonianze, difficoltà operative e lezioni apprese

La mattina del 22 marzo 2016 ha segnato un prima e un dopo per Bruxelles e per l’Europa. In poche ore due esplosioni hanno squarciato la hall partenze dell’aeroporto di Zaventem, seguite da una terza detonazione nella stazione della metropolitana Maelbeek, nel quartiere europeo. Questo articolo offre una ricostruzione cronologica e analitica degli eventi, mettendo insieme le narrazioni di sopravvissuti, operatori sanitari, giornalisti e funzionari che furono chiamati a gestire la crisi.

Le testimonianze raccolte mostrano non solo la violenza dei dispositivi esplosivi — con ferite gravi e scene che molti paragonarono a immagini di guerra — ma anche le difficoltà pratiche nel coordinamento delle operazioni: problemi di comunicazione, carenza di materiali e la necessità di decisioni rapide sul triage e sulla sicurezza degli spazi pubblici. Qui viene ricostruito il susseguirsi delle ore, evidenziando le scelte operative e le conseguenze per vittime, famiglie e istituzioni.

Gli attacchi e i luoghi colpiti

La prima fase dell’attacco si concentrò sull’aeroporto internazionale di Zaventem. Due kamikaze fecero esplodere ordigni nella zona delle partenze alle 7:58, con detonazioni ravvicinate che aumentarono il numero di vittime e feriti. Circa un’ora dopo, alla stazione Maelbeek, un terzo attentatore azionò una bomba all’interno di un convoglio metropolitano, trasformando una piazza di transito in un luogo di emergenza. Nel complesso, gli attentati causarono la morte di 32 persone e oltre 340 feriti, con effetti psicologici e logistici che si protrassero per giorni.

Il racconto da Zaventem

Al terminal partenze molti sopravvissuti descrissero la scena come un istante in cui il quotidiano si trasformò in caos: fumo, urla, corpi feriti e dispersione di detriti. Una sopravvissuta americana-belga raccontò di essere rimasta immobile a terra, ferita, aspettando soccorso; un volontario la trovò e la spinse fuori su un carrello, gesto che salvò vite. L’urgenza e il panico ebbero interazioni con la logistica aeroportuale e con le procedure di evacuazione, mentre i primi servizi di soccorso impiegavano tempo a raggiungere e mettere in sicurezza l’area.

La risposta sanitaria e il triage

Vicino a Maelbeek, strutture improvvisate come il Thon Hotel divennero centri di triage informali, dove medici volontari e personale di emergenza lavorarono con risorse limitate. I soccorritori descrissero ferite paragonabili a quelle da conflitto: ustioni, fratture multiple e traumi cranici. La carenza di dispositivi di protezione e di materiale medico obbligò i volontari a fare scelte difficili sul triage, assegnando priorità in base alle possibilità reali di salvezza. Molti pazienti furono stabilizzati sul posto e trasferiti poi negli ospedali più vicini.

Interventi volontari e organizzazione sul campo

Medici come Tine Gregoor e altri operatori descrissero l’atmosfera di emergenza: sale trasformate in reparti improvvisati, persone con lesioni gravi disposte fianco a fianco, e la necessità di improvvisare strumenti e tecniche. Anche il personale dei trasporti e i dipendenti di istituzioni europee parteciparono all’assistenza immediata, offrendo supporto logistico e spazio per la cura delle vittime. Questa mobilitazione di attori diversi fu fondamentale per gestire un numero elevato di feriti in poco tempo.

Comunicazione, identificazione e lezioni operative

La mattina degli attentati il traffico telefonico saturò le reti mobili, costringendo le autorità a chiedere l’uso di messaggistica IP come WhatsApp per alleggerire la pressione sulla rete. Il team di DVI (Disaster Victim Identification) si attivò con protocolli rigorosi per evitare errori nell’identificazione delle vittime, ricordando esperienze negative precedenti in altri paesi. Sul piano istituzionale, fu necessario coordinare chiusure temporanee, controlli di sicurezza e comunicazioni pubbliche per rassicurare la popolazione e garantire il lavoro investigativo.

Impatto a lungo termine

Gli eventi del 22 marzo 2016 produssero cambiamenti nelle procedure di sicurezza, nel coordinamento tra servizi d’emergenza e nella sensibilità pubblica verso il rischio di attacchi. Le testimonianze dirette, le difficoltà incontrate e le scelte di chi operò sul campo costituiscono un patrimonio di conoscenze che ha influenzato le procedure antiterrorismo e le pratiche di gestione delle grandi emergenze nelle istituzioni europee e nelle strutture sanitarie locali.