La tragica morte di un bimbo di un anno ha scosso l’intera comunità di Montesarchio, in provincia di Benevento. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli in condizioni critiche dopo un arresto cardiaco, il piccolo non ce l’ha fatta, lasciando familiari e cittadini in profondo lutto.

Gravissimo lutto a Montesarchio: morto un bimbo di un anno

Un drammatico episodio ha sconvolto la comunità di Montesarchio, in provincia di Benevento. Il piccolo Raffaele, di appena dodici mesi, è deceduto dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli in condizioni già critiche. Come riportato da Fanpage, il bambino era andato in arresto cardiaco, probabilmente a seguito di una grave crisi respiratoria. Dopo un primo intervento di rianimazione e stabilizzazione all’ospedale San Pio di Benevento, i medici hanno disposto il trasferimento al nosocomio pediatrico partenopeo. Purtroppo, nonostante le cure intensive e i tentativi dei sanitari, il piccolo non ce l’ha fatta, lasciando sgomenta la famiglia e l’intera comunità locale.

Le cause esatte del decesso non sono ancora state chiarite e sono in corso accertamenti da parte delle autorità sanitarie. La tragedia ha lasciato tutti sotto shock: amici, parenti e cittadini si sono stretti intorno alla famiglia, cercando conforto in questo momento di dolore immenso.

Ricovero d’urgenza all’ospedale Santobono, poi il dramma: morto bimbo di un anno

La notizia ha suscitato un’ondata di commozione anche tra le istituzioni locali. “Il sindaco e l’Amministrazione Comunale di Montesarchio esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa del piccolo Raffaele. In questo momento di immenso dolore, il Sindaco e tutta l’Amministrazione si stringono con sincera partecipazione attorno alla famiglia, condividendone il lutto e la sofferenza”, recita il comunicato diffuso dal Comune.

In segno di rispetto e vicinanza, tutte le iniziative pubbliche in programma sono state sospese, tra cui il concerto “FRAUENLIEBE UND LEBEN”, rinviato a data da destinarsi. La comunità di Montesarchio resta ora unita nel ricordo del piccolo Raffaele, simbolo della fragilità della vita e della solidarietà nei momenti più difficili.