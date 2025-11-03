Riforma della giustizia: sondaggio favorevole al sì

Il dibattito sulla riforma della giustizia in Italia si sta intensificando in vista del referendum confermativo previsto per la primavera. Un recente sondaggio condotto da Youtrend per SkyTg24 ha rivelato che la percentuale di cittadini favorevoli alla riforma ha toccato il 56%, rispetto al 44% di contrari. Questo segna un significativo aumento rispetto a un sondaggio simile realizzato a luglio, dove i favorevoli erano solo due punti avanti.

Le dichiarazioni del Ministro della Giustizia

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’, esprimendo la sua convinzione che la riforma non comprometta l’indipendenza della magistratura. Secondo lui, il principio di indipendenza è già ben definito nella legge costituzionale. Nordio ha sottolineato che, sebbene i vertici dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) siano contrari alla riforma, molti magistrati in privato si dichiarano favorevoli al sorteggio per le nomine, poiché ciò potrebbe liberare i giudici dall’influenza delle correnti interne.

Il ruolo delle correnti e il supporto ai cambiamenti

Nordio ha paragonato la resistenza delle correnti alle difficoltà che ha affrontato in passato il governo Prodi, sottolineando come l’indagine su Clemente Mastella abbia influito negativamente. Ha anche criticato la posizione di Elly Schlein, leader del Partito Democratico, affermando che non comprendere i benefici di questa riforma è un errore strategico. Inoltre, ha chiarito che non ci sono piani per modificare l’obbligatorietà dell’azione penale, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni esponenti di Italia Viva.

Dettagli sulla riforma e il CSM

Un aspetto cruciale della riforma riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che si troverà a gestire il sorteggio dei membri. Tuttavia, le modalità di questo sorteggio non sono ancora chiarite dettagliatamente. Secondo esperti di diritto costituzionale, senza ulteriori normative, il sorteggio potrebbe avvenire tra tutti i magistrati in servizio, una prospettiva che ha sollevato preoccupazioni tra i magistrati stessi.

Possibili modifiche alle modalità di sorteggio

Nonostante il governo sembri irremovibile sull’introduzione del sorteggio, il Ministro Nordio ha aperto a un possibile dialogo riguardo ai criteri di selezione, suggerendo che si potrebbe limitare l’estrazione a magistrati con determinati requisiti di anzianità e competenza. Questo potrebbe portare a una selezione più rigorosa e rispondente alle esigenze di professionalità.

Le implicazioni della separazione delle carriere

La riforma prevede anche la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, creando due distinti Consigli Superiori. Questa novità mira a garantire una maggiore imparzialità e a ridurre i conflitti di interesse. Ogni consiglio sarà presieduto dal Presidente della Repubblica e composto da membri estratti a sorte, con la presenza di esperti esterni.

Costituzione dell’Alta Corte Disciplinare

In aggiunta, si prevede la creazione di un’Alta Corte disciplinare, composta da giudici e membri esterni, che avrà il compito di sanzionare eventuali violazioni da parte dei magistrati. Le decisioni di questa corte non saranno impugnabili in Cassazione, introducendo così una nuova forma di giustizia interna che mira a garantire maggiore trasparenza.

Con l’approvazione definitiva da parte del Senato, la riforma è ora in attesa del referendum per la sua validazione. Solo con un esito favorevole da parte degli elettori, la riforma potrà entrare in vigore definitivamente, dando vita a un nuovo assetto della magistratura italiana.