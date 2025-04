Un provvedimento strategico per il futuro

La recente approvazione della riforma della pubblica amministrazione alla Camera rappresenta un passo significativo verso un cambiamento strutturale del settore pubblico italiano. Con un totale di 22 articoli, il provvedimento si inserisce nel contesto delle riforme richieste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), mirato a migliorare l’efficienza e la funzionalità degli Enti locali.

Il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha sottolineato l’importanza di investire nel “capitale umano e nell’efficienza organizzativa” come leve strategiche per il futuro.

Misure per attrarre giovani talenti

Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità per Regioni, Province, Città Metropolitane ed Enti locali di assumere diplomati provenienti dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy) con contratti a tempo determinato. Questa misura non solo mira ad attrarre nuove generazioni verso il settore pubblico, ma anche a fornire alle amministrazioni competenze tecniche qualificate, fondamentali per affrontare le sfide moderne. Inoltre, il portale Inpa diventa il canale obbligato per tutti i concorsi pubblici, garantendo maggiore trasparenza e accessibilità.

Contrastare il precariato e migliorare le retribuzioni

La riforma introduce anche misure per contrastare il precariato nella pubblica amministrazione, stabilendo che le amministrazioni devono assorbire almeno il 15% del personale in comando da oltre 12 mesi. A partire dal prossimo anno, i contratti per il personale in comando non trasformati in assunzione cesseranno automaticamente, senza possibilità di proroga per almeno 18 mesi. Inoltre, è previsto un aumento del salario accessorio per i dipendenti degli Enti locali, un passo importante per superare le storiche disparità retributive rispetto alle amministrazioni centrali.

Investimenti nelle aree colpite da calamità

Un altro aspetto significativo della riforma è la riassegnazione delle risorse già stanziate e non utilizzate dai Comuni per le spese relative ai Segretari comunali. Sono previste anche misure specifiche per il rafforzamento del personale nelle aree colpite dal sisma del 2009 e del 2016, nonché nelle regioni dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana, recentemente interessate da eventi alluvionali. Queste azioni dimostrano un impegno concreto nel sostenere le comunità locali e nel garantire una risposta efficace alle emergenze.