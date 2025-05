Il nuovo percorso per aspiranti medici

La riforma dell’accesso alla facoltà di Medicina segna un cambiamento significativo nel sistema educativo italiano. Con l’introduzione del semestre aperto, gli studenti non dovranno più affrontare il temuto test d’ingresso, ma potranno accedere ai corsi di Chimica, Biochimica, Fisica e Biologia, fondamentali per la loro formazione.

Questa modifica mira a rendere l’accesso alla facoltà più equo e accessibile, permettendo a un numero maggiore di studenti di intraprendere la carriera medica.

Struttura degli esami e crediti formativi

Ogni materia del semestre aperto è associata a sei crediti formativi, un aspetto cruciale per il percorso accademico degli studenti. Le università, mantenendo la loro autonomia, stabiliranno le metodologie didattiche e i piani di studio, garantendo che gli insegnamenti siano erogati in modo efficace. Al termine dei corsi, gli studenti avranno a disposizione due appelli per ciascun esame, con un intervallo minimo di quindici giorni tra le prove, permettendo così una preparazione adeguata.

Modalità di esame e valutazione

Le prove di esame si svolgeranno simultaneamente in tutte le università che partecipano al semestre aperto. Ogni esame consisterà in trentuno domande, con un tempo di 45 minuti per completare ciascuna prova. La valutazione avverrà in trentesimi, con la possibilità di ottenere la lode. Gli studenti avranno la facoltà di rifiutare un voto e ripetere l’esame, garantendo così un’opportunità di miglioramento. Inoltre, sarà possibile iscriversi al semestre aperto fino a tre volte, offrendo flessibilità e supporto agli aspiranti medici.