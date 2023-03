Home > Askanews > Riforma pensioni in Francia, scontri alla protesta di Bordeaux Riforma pensioni in Francia, scontri alla protesta di Bordeaux

Roma, 28 mar. (askanews) – Alta tensione tra i manifestanti e le forze di sicurezza a Bordeaux, in Francia, alla manifestazione contro la riforma delle pensioni di Macron: fumo, lancio di lacrimogeni e barricate in fiamme. É il decimo giorno di manifestazioni organizzate dai sindacati in tutto il Paese.

