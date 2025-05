Ripristino di piazza San Giovanni dopo la Festa dei Lavoratori

Un sopralluogo necessario

Questa mattina, un sopralluogo congiunto tra il Campidoglio e gli organizzatori della Festa dei Lavoratori ha avuto luogo per valutare le condizioni di piazza San Giovanni, dopo l’afflusso di oltre 200 mila persone. L’evento, che ha visto la partecipazione di una folla imponente, ha lasciato il segno sull’area, richiedendo un’attenta analisi delle condizioni post-evento.

Danni riscontrati e interventi programmati

Durante il sopralluogo, sono stati rilevati alcuni danni, non attribuibili alla folla presente, ma piuttosto alle operazioni di allestimento del palco. Il Campidoglio ha comunicato che gli organizzatori si faranno carico delle spese necessarie per il ripristino. Tra i danni riscontrati, spicca la rottura di 106 piccole lastre in pietra della pavimentazione, su un totale di 80 mila montate. Le lastre danneggiate saranno sostituite quanto prima, in base alla tempistica di produzione dei materiali richiesti.

Tempistiche e dettagli degli interventi

Il ripristino dell’area richiederà circa una settimana di lavori, a partire dalla consegna delle lastre, prevista per la fine del mese. Oltre alla sostituzione delle lastre, è prevista la riparazione di una panchina scheggiata e, se necessario, interventi sul manto erboso, che saranno valutati da agronomi esperti. Infine, è in programma una pulizia approfondita dell’area, per garantire che piazza San Giovanni torni a splendere dopo l’importante evento.