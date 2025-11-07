Risarcimento da 10 milioni di dollari per la maestra aggredita da un alunno

Nel, un tragico incidente ha scosso la comunità di Newport News, in Virginia. Abby Zwerner, un’insegnante di prima elementare, è stata colpita da un proiettile sparato da un alunno di soli sei anni. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle scuole e sulle responsabilità dei dirigenti scolastici. Recentemente, una giuria ha deciso di assegnare a Zwerner un risarcimento di 10 milioni di dollari in seguito a una causa civile contro l’ex assistente alla direzione della scuola, Ebony Parker.

Il tragico evento

Il giorno dell’incidente, Zwerner era nella sua aula, intenta a insegnare ai suoi studenti, quando è stata colpita. La pallottola ha attraversato la sua mano sinistra per conficcarsi nel torace, causando ferite gravi che hanno richiesto quasi due settimane di ricovero ospedaliero e sei interventi chirurgici. La pallottola, che è rimasta nel suo corpo, ha sfiorato il cuore, lasciando Zwerner con danni permanenti, tra cui la perdita parziale dell’uso della mano sinistra.

Le responsabilità della direzione scolastica

Durante il processo, gli avvocati di Zwerner hanno sostenuto che Parker aveva ignorato ripetute segnalazioni di altri membri del personale scolastico riguardo alla presenza di un’arma in aula. Le testimonianze hanno evidenziato come l’assistente alla direzione non abbia preso sul serio le avvertenze, trattando la situazione come se fosse ordinaria, nonostante la gravità della questione. “Non ci si aspetta che un bambino di sei anni porti un’arma a scuola e spari al proprio insegnante”, ha dichiarato Diane Toscano, uno degli avvocati di Zwerner, sottolineando l’assoluta necessità di una risposta immediata da parte dell’amministrazione scolastica.

Il verdetto e le sue implicazioni

La giuria ha emesso il verdetto dopo aver ascoltato le testimonianze e analizzato le prove presentate. Hanno stabilito che Parker aveva agito con negligenza grave, non rispettando i protocolli di sicurezza necessari per proteggere studenti e personale. Sebbene Zwerner avesse inizialmente richiesto un risarcimento di 40 milioni di dollari, il risarcimento finale è stato fissato a 10 milioni, una somma che riflette il grave errore commesso dall’amministrazione scolastica.

La reazione della comunità e le considerazioni sulla sicurezza

Il caso ha suscitato un acceso dibattito nazionale sulla sicurezza nelle scuole e sulla necessità di implementare misure più severe riguardo alla gestione delle armi in casa, soprattutto in famiglie con bambini. L’organizzazione Newtown Action Alliance ha evidenziato che una percentuale elevata di sparatorie scolastiche è avvenuta con armi provenienti da abitazioni, esortando i legislatori a considerare leggi più rigorose riguardo alla custodia sicura delle armi.

Il futuro di Abby Zwerner

Attualmente, Zwerner ha lasciato il suo ruolo di insegnante e ha intrapreso una nuova carriera come cosmetologa. Non ha intenzione di tornare a insegnare, avendo subito traumi fisici ed emotivi duraturi a causa dell’incidente. La sua storia serve come monito per l’importanza della sicurezza nelle scuole e per la necessità di una maggiore vigilanza da parte delle autorità scolastiche. La vicenda di Abby Zwerner non è solo un caso isolato, ma un riflesso di problematiche più ampie riguardanti la sicurezza e la responsabilità.