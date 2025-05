Risarcimento per amianto: la corte di appello di Genova conferma 200mila euro

Risarcimento per amianto: la corte di appello di Genova conferma 200mila euro

La corte di appello di Genova sostiene gli eredi di un ex dipendente dell'arsenale marittimo

Un’importante sentenza per le vittime dell’amianto

La recente decisione della corte di appello di Genova ha segnato un passo significativo nella lotta per i diritti delle vittime dell’amianto. I giudici hanno confermato un risarcimento di oltre 200mila euro a favore degli eredi di un ex dipendente dell’arsenale marittimo della Spezia, deceduto a causa di un mesotelioma, una malattia letale legata all’esposizione all’amianto.

Questo verdetto rappresenta non solo un riconoscimento del dolore e della sofferenza subita dalla famiglia, ma anche un messaggio chiaro sulla responsabilità delle istituzioni nel garantire la sicurezza dei lavoratori.

Il caso di un lavoratore esemplare

L’uomo, scomparso nel 2022, aveva dedicato 38 anni della sua vita al servizio della Marina Militare, lavorando presso la base navale della Spezia. La scoperta della malattia ha colpito profondamente la sua famiglia, composta da moglie e figli, che si sono trovati a dover affrontare non solo la perdita di un caro, ma anche le conseguenze economiche e psicologiche di una malattia così devastante. Dopo la diagnosi, il pensionato ha deciso di intraprendere un’azione legale, rivolgendosi all’avvocato Cosimo Lovelli, il quale ha guidato la famiglia nella complessa battaglia per ottenere giustizia.

Il ruolo delle istituzioni e la lotta contro l’amianto

La sentenza della corte di appello di Genova ha rigettato l’appello presentato dal Ministero della Difesa, che cercava di ridurre l’importo del risarcimento stabilito dal Tribunale della Spezia. Questo esito è stato accolto con soddisfazione dalla Fnp Cisl spezzina, rappresentata dal responsabile Antonio Montani, che ha sottolineato l’importanza di tali decisioni nel contesto della lotta contro l’amianto. La questione dell’amianto continua a essere un tema di grande rilevanza in Italia, dove molte persone hanno subito danni irreparabili a causa dell’esposizione a questo materiale tossico. Le istituzioni devono assumersi la responsabilità di proteggere i lavoratori e garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.